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УДОБНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
для решения задач удаленного доступа, управления и администрирования
Безопасное удаленное управление компьютерами и серверами, техническая поддержка пользователей
Доступ к информации и использование приложений, установленных на удаленном компьютере, из любой точки мира
Организация собственной защищенной службы администрирования и технической поддержки
Сертифицировано ФСТЭК России для применения в системах защиты информации ГИС и ИСПДн
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